انت الان تتابع تفاصيل خبر غلق مطعم كبدة الفلاح أشهر مطاعم إسكندرية والأسباب الحقيقية لغلقه وتشميعه بالشمع الأحمر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف الأسباب الحقيقية وراء غلق مطعم كبدة الفلاح أشهر مطاعم إسكندرية، والذي أثار غلقه جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأ البعض يروج أن المطعم يقوم ببيع كبدة حمير وتم ضبط كميات كبيرة من كبدة الحمير به، الأمر الذي نفاه مدير المطعم جملة وتفصيلاً.

غلق مطعم كبدة الفلاح أشهر مطاعم إسكندرية

وبدأت الواقعة تنتشر على مواقع التواصل بعد تداول صور لمطعم كبدة أولاد الفلاح بعد غلقه وتشميعه، وهنا ظهرت العديد من الأقاويل، ووفق أنيس حامد مدير المطعم، فإن السبب وراء انتشار الشائعات حول كبدة الفلاح هو بعض الصفحات المجهولة والمطاعم الكثيرة التي تحمل نفس الإسم، ولديهم رغبة في تشويه صورة المطعم الأصلي.

وحول الأسباب الحقيقية وراء غلق مطعم كبدة الفلاح أكد حامد، أن السبب هو مخالفة الإجراءات الإحترازية، حيث تداول البعض صوراً للمطعم أثناء وجود زحام كبير عليه، مؤكداً أنه تم إغلاق الكثير من المحلات والمطاعم في نفس الوقت الذي أغلق فيه مطعم كبدة أولاد الفلاح، وأشار حامد إلى أن الغلق لمدة أسبوع واحد فقط، وسوف يتم فتحه مرة أخرى، مضيفاً بأنه سوف يقاضي كل من روج الشائعات حول المطعم.

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وتقوم الدولة هذه الأيام بالتشديد على الإجراءات الإحترازية في الطرق ووسائل المواصلات المختلفة وكذلك المحلات وغيرها، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.