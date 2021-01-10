نصائح وزارة الصحة لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، 8 نصائح للمرأة الحامل لتحمي نفسها أثناء أشهر الحمل من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

8 قواعد ذهبية لحماية الحامل من فيروس كورونا

. لا تخرجي من المنزل إلا في الضرورة القصوى أو المتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليك.

. اهتمي بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون ، وتجفيفها جيدًا.

. قوي جهازك المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

تجنبي لمس الأسطح في الأماكن العامة.

. اسألي طبيبك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل، وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.

. تجنبي الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا.

. تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدًا.

. يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

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مشوبات صحية لمصابي كورونا بالعزل المنزلي



وفي نفس السياق نشرت وزارة الصحة أيضًا عبر صفحتها بتويتر مشروبات صحية للمواطنين المصابين بالفيروس والتي تعمل على تقوية الجسم خلال فترة العزل المنزلي، ويأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت الوزارة على أهمية شرب الكثير من السوائل خاصة المياه، موضحة أن الشخص لابد وأن يتناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء، للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة.

وأضافت ضرورة عصائر الفواكه الطبيعية مثل عصير البرتقال والجوافة، والليمون، بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة للتحلية.

حالات فيروس كورونا



يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا ليبلغ العدد 118294 وتم خروجهم من المستشفيات، بينما كشفت عن تسجيل 989 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 57 حالة وفاة، ليكون بذلك إجمالي عدد المصابين 148799 مصاب، و 8142 حالة وفاة.