وزير الأوقاف ينعى عميد طب الأزهر الأسبق : فقدنا قامة علمية كبيرة

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدكتور إسحاق عبد العال أستاذ الجراحة العامة والعميد الأسبق لكلية الطب جامعة الأزهر ومدير عام المستشفيات بجامعة الأزهر سابقا.





وقال الوزير: "نسأل الله عز وجل أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم فى خدمة وطنه وجامعته ورسالته الإنسانية، وما أفنى حياته فيه من خدمة الناس، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه فى كل مكان الصبر والسلوان". وأكد، أننا فقدنا قامة علمية وأخلاقية معا، رحمه الله رحمة واسعة وجعل هذه الليلة خير لياليه وأسكنه فسيح جناته.

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