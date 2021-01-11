«الصحة» تعلن إطلاق موقع حجز لقاح كورونا بشكل رسمي خلال 4 أيام

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنه فى ظل التصارع على اللقاحات، فإن مصر كانت من أوائل الدول التي تتعاقد على توفير اللقاحات، موضحا أن توفير اللقاحات سيتم على مراحل وكل دولة تحدد أولوياتها.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية يهام السهلى، أن لدينا لجنة على قدر كبير من العلم والمهنية ممثلة من كافة الجهات، حيث أن تنويع القاحات شيء مطلوب، مردفا: "تعاقدنا على أكثر من لقاح ونؤسس للبنية التحتية بمراكز تلقى اللقاحات، حيث تم اختيار مراكز للتطعيم في الـ 27 محافظة".

وأشار إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكترونى لتسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا بصفة تجريبية، وخلال 3 أو 4 أيام سيتم إطلاق الموقع بصورة رسمية، موضحا كل الناس لها الحق في التسجيل على الموقع، ويتم البدء بمرضى الأورام والغسيل الكلوى ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع: "مصر أمنت نفسها من اللقاحات من اللقاح الصينى ولقاح فايزر واسترازينيكا"، موضحا أن بدء التطعيم بلقاح كورونا بعد استكمال مراكز التطعيم، حيث هناك مسار للجرعة الأولى ومسار أخرى للجرعة الثانية، والتجهيز هو سبب تأخير عملية التطعيم وخلال أسبوع نكون جاهزون لبدء عملية اللقاح.