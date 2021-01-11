كيفية التسجيل في موقع إحلال السيارات وتخريد السيارة التي مر عليها 20 سنة واختفاء 12 نوع من السيارات بالأسواق

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا كيفية التسجيل في موقع إحلال السيارات، وذلك بعد قرار الحكومة بتخريد السيارة التي مر عليها 20 سنة وتحويل السيارات الأجرة والملاكي للعمل بالبنزين والغاز “الوقود المزدوج”، وكان الرئيس السيسي تحدث عن هذا الأمر وقال أن الدولة لن تسمح بترخيص أي سيارة جديدة تعمل بالبنزين، إلا إذا كانت تعمل أيضاً بالغاز، وأضاف السيسي أن هذا القرار من حق الدولة، لأن الدولة هي التي تنظم شؤون الشعب.

موقع إحلال السيارات وتفاصيل تخريد السيارة التي مر عليها 20 سنة

وأشار وزير البترول في وقت سابق إلى أن الرئيس وجه بتنفيذ هذه الخطة الطموحة والغير مسبوقة، لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود في سير السيارات، كما وجه الرئيس على إعداد الخطط الكاملة للإسراع في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل به، كما وجه سيادته على وضع حزمة من الإجراءات والمحفزات للمواطنين من أجل تحفيزهم على تحويل السيارات للعمل بالغاز والإستفادة من فارق التكلفة بين الغاز من جهة والبنزين والسولار من جهة أخرى.

وأشار وزير البترول إلى أن تخريد السيارة التي مر عليها 20 سنة وتحويلها للعمل بالوقود المزدوج ستتم في عدة محافظات كمرحلة أولى، كما سيتم تقديم تسهيلات للعملاء، وذلك عند سداد قيمة تحويل السيارة للعمل بالغاز نقداً، وذلك وفق ما أعلنه رئيس شركة غازتك المهندس عبد الفتاح فرحات، وجاءت الأوراق المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز كما يلي:

صورة البطاقة.

صورة الرخصة.

إيصال حديث غاز أو كهرباء.

كما سيتم تقديم تسيهلات أثناء السداد بشكل فوري.

كما تم تدشين موقع إحلال السيارات، وبدأ العمل به بالفعل.

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ووفق تصريحات وزير البترول اليوم فإنه سيتم تنفيذ خطة إحلال السيارات القديمة “ملاكي وأجرة” وتحويل السيارات للعمل بالغاز في 7 محافظات وهي “القاهرة والجيزة والإسكندرية وبور سعيد والبحر الأحمر والفيوم والسويس”.

موقع إحلال السيارات وأنواع السيارات التي ستختفي من السوق

كما يوجد 12 نوع من السيارات ستخفي من السوق بعد الإعلان عن موقع إحلال السيارات والبدء في التسجيل الفعلي، وهذه السيارات هي