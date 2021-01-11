جدة - نرمين السيد - وتضمن التقرير، أن وزارة الأوقاف قد حققت استجابة وردًا على شكاوى المواطنين بنسبة 99٪، محققة المركز الأول بالشراكة مع بعض الوزارات فى الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وفيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، فقد كانت وزارة الأوقاف هى الأعلى إنجازًا بنسبة 99٪، يليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة 97٪، ووزارة النقل 92٪، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والشباب والرياضة بنسبة 91٪.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تحقق استجابة وردا على شكاوى المواطنين بنسبة 99% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.