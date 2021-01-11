الأوقاف تحقق استجابة وردا على شكاوى المواطنين بنسبة 99%

جدة - نرمين السيد - وتضمن التقرير، أن وزارة الأوقاف قد حققت استجابة وردًا على شكاوى المواطنين بنسبة 99٪، محققة المركز الأول بالشراكة مع بعض الوزارات فى الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، فقد كانت وزارة الأوقاف هى الأعلى إنجازًا بنسبة 99٪، يليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة 97٪، ووزارة النقل 92٪، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والشباب والرياضة بنسبة 91٪.