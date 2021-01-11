جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حلقة برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، نقلا عن مصدر بالمستشفى الذى يعالج به وائل الإبراشى، أن الإبراشى يتم وضعه مساء كل يوم على جهاز التنفس الصناعى وفى الصباح يتواجد فى سرير بدون تنفس صناعى. وذكر المستشفى، أن الإبراشى أجرى حتى الآن ثلاث مسحات الأولى كانت إيجابية والثانية سلبية والمسحة التأكيدية الثالثة التى ظهرت منذ قليل كانت إيجابية، وأن ذلك يعنى تواجده بالمستشفى لمدة خمسة أيام إضافية لحين تكرار المسحة مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيجابية المسحة الثالثة للإعلامى وائل الإبراشى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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