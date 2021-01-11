فيديو .. الباز مدافعا عن خالد الجندى : الداعية مش لازم يلبس الجبة والقفطان

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الجندى أراد أن تصل رسالة للجمهور أنه لا يوجد لبس مقدس، وأن الزى الأزهرى ليس زيا مقدسا فى الإسلام، وأن المهم ما يحمله الشخص من أفكار.
وتابع: "الجندى بالصورة دى مش بيهزر هو عاوز يوصل للناس رسالة بأنه لا يوجد زى مقدس، وأن الداعية مش لازم يلبس بس الجبة والقفطان، وأن الزى الأزهرى ليس زى مقدس للدعاة وليس زيا إسلاميا".
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