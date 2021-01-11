فيديو .. الباز مدافعا عن خالد الجندى : الداعية مش لازم يلبس الجبة والقفطان

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الجندى أراد أن تصل رسالة للجمهور أنه لا يوجد لبس مقدس، وأن الزى الأزهرى ليس زيا مقدسا فى الإسلام، وأن المهم ما يحمله الشخص من أفكار.

وتابع: "الجندى بالصورة دى مش بيهزر هو عاوز يوصل للناس رسالة بأنه لا يوجد زى مقدس، وأن الداعية مش لازم يلبس بس الجبة والقفطان، وأن الزى الأزهرى ليس زى مقدس للدعاة وليس زيا إسلاميا".