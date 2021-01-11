أخبار مصرية

فيديو .. الباز مدافعا عن خالد الجندى : الداعية مش لازم يلبس الجبة والقفطان

0 نشر
أحمد عاشور 2021-01-11 01:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الجندى أراد أن تصل رسالة للجمهور أنه لا يوجد لبس مقدس، وأن الزى الأزهرى ليس زيا مقدسا فى الإسلام، وأن المهم ما يحمله الشخص من أفكار.

 

وتابع: "الجندى بالصورة دى مش بيهزر هو عاوز يوصل للناس رسالة بأنه لا يوجد زى مقدس، وأن الداعية مش لازم يلبس بس الجبة والقفطان، وأن الزى الأزهرى ليس زى مقدس للدعاة وليس زيا إسلاميا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. الباز مدافعا عن خالد الجندى : الداعية مش لازم يلبس الجبة والقفطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا