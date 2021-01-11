فيديو .. الإفتاء تحذر من خرافات علاج كورونا على السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن انتشار خرافات علاج فيروس كورونا على السوشيال ميديا يجب علينا الحذر منها، كما يجب عدم الإسهام فى نشرها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من تكلم فى الطب وهو ليس طبيبا فهو مسؤول عن نتائج ما أفتى به قانونيا ودينيا أمام الله، لأن هذا يعد إسهاما فى تدمير النفس البشرية بغير حق.
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