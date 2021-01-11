أهم الأخبار .. السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التجمعات البدوية لدعم أهالي سيناء .. مونديال اليد دون جماهير .. وفشل مفاوضات سد النهضة

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحمد شوقي رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهندسية لمشروعات تنمية سيناء، واللواء إيهاب عبيد رئيس وحدة التراخيص بالهيئة الهندسية.

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021؛ لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة في 13 يناير الجاري، بمشاركة كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومسئولي الجهات المعنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر بمقر مجلس الوزراء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وحسين لبيب، مدير البطولة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولى وزارة الدفاع، لمقر مجلس الوزراء.

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع السداسي الذي عُقد اليوم، الأحد، الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن باسم سمرة ورحاب الجمل اعتذرا على ما بدر منهما على السوشيال ميديا من اتهامات، مشيرا إلى أن قرار إيقافهما سارٍ لأخذ رأي مجلس الإدارة غدا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا من جلسة صلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، لإنهاء الأزمة بينهما، وحل الخلافات بشكل ودي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل ضوابط صرف الحوافز خلال فترة حظر كورونا من مختلف الادارات والمديريات التعليمية.

قالت هبة الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا متغير على مستوى العالم، حيث وصلت الأعداد العالمية لأكثر من 87 مليون حالة ونسبة كبيرة فى الوفيات.

أصدرت إثيوبيا بيانا عاجلا بشأن فشل جولة مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، عقب انتهاء الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن الخلاف بين دول الخليج وقطر انتهى.

أعلنت السلطات في إندونيسيا تحديد موقع الصندوقين الأسودين، للطائرة الإندونيسية التي تحطمت قبالة سواحل جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا.

للمرة الثانية خلال أسبوعين، أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا فشل اجتماعات مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.

تحدث وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش عن العلاقات مع تركيا، قائلا "نريد أن نقول لأنقرة إننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بيننا وبينها".

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إن مشروع "ذا لاين" الذي أطلقته المملكة، سيكون عبارة عن مدينة مليونية بطول 170 كم ويمثل ثورة حضارية.

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم.

خاص| الإعلان خلال ساعات .. نجم الأهلي يعود إلى سموحة مجددا أبدى المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني ترحيبه بانتقال مهاجم الفريق صلاح محسن لأحد الأندية الراغبة في التعاقد معه، عقب خروجه من حساباته. سخر شريف عبد الفضيل لاعب الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي من الإعلامي أحمد عفيفي مقدم البرامج بقناة نادي الزمالك، بعد تريدة نشرها الأخير تجمع بين إمام عاشور لاعب الأبيض والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. أكد خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن ملف انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لم يغلق بشكل نهائي. خاض عمرو السولية وجونيور أجايي ومحمود وحيد، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، سوف ينتظم في المران الجماعي عقب مواجهة الإنتاج الحربي. يترقب مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء إجازات احتفالات أعياد الميلاد في أوروبا، من أجل الحصول على المقابل المادي في صفقة انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأحمر إلى نادي أنقرة جوجو التركي. أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقفه من التعاقد مع ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.