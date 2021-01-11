اليوم .. اجتماع الرباعية لتحريك جهود السلام بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم نظراءه الأردنى أيمن الصفدى والفرنسى جان إيف لودريان والألمانى هايكو ماس، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.
يهدف الاجتماع إلى تحريك جهود السلام فى المنطقة، وحلحلة الجمود الحالى الذى تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أنه من المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام الاجتماع.
وكانت مصر أجرت خلال الفترة الماضية اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، فى إطار التحضيرات لعقد اجتماع الرباعية الذى يعقد بصيغة "ميونخ".
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