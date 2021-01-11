فيديو .. وكيل وزارة الصحة : تعاقدنا على أكثر من لقاح لـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "المواجهة" الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية يهام السهلى، اليوم الأحد، أن لدينا لجنة على قدر كبير من العلم والمهنية ممثلة من كل الجهات، حيث أن تنويع اللقاحات شىء مطلوب، وذكر أنه تم التعاقد على أكثر من لقاح ونؤسس للبنية التحتية بمراكز تلقى اللقاحات، حيث تم اختيار مراكز للتطعيم فى الـ 27 محافظة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكترونى لتسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا بصفة تجريبية، موضحا كل الناس لها الحق فى التسجيل على الموقع، ويتم البدء بمرضى الأورام والغسيل الكلوى ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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