الصحة: تدخين الشيشة يزيد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ان تدخين الشيشة يمكن ان يزيد احتمال اصابتك بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، ان مشاركة مبسم الشيشة وخراطيمها يمكن ان تنقل العدوي بفيروس كورونا بين الناس.

واضافت وزارة الصحة، ان التدخين يضعف وظائف الرئتين والمناعة، وهو ما يتسبب في إعاقة الجسم في التصدي لفيروس كورونا وباقي الأمراض التنفسية، إضافة الي تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات إصابتك بفيروس كورونا.

وأفادت الصحة، ان التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، والتي قد تصل إلى الوفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 989 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 148799 حالة من ضمنهم 118294 حالة تم شفاؤها، و 8142 حالة وفاة.