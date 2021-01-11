استقلال الصحافة تطالب ضياء رشوان بإنهاء ملف التأمينات للعاملين بالصحف المتعثرة

ثمنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الجهود التى يبذلها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فى سبيل العمل على حفظ حقوق الصحفيين، المادية، والمهنية.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، يبذل جهودا واضحة من أجل العمل على إزالة أسباب شكاوى الزملاء الصحفيين، أعضاء النقابة، الذين يتعرضون خلال الآونة الأخيرة، لمشاكل كبيرة، تؤثر على حياتهم المهنية والمعيشية، والتى تتمثل إما فى الاستغناء عن كثير من الصحفيين، بالعديد من المؤسسات، التى تبرر ذلك بالحد من النفقات، والرغبة فى استمرار العمل، وإما فى عدم حصولهم على حقوقهم المادية، وأيضا المرتبطة بالمهنة.

وأشار «العدل» إلى أن ما أعلنه النقيب، من التوصل مع مؤسسة المصرى اليوم، من تسوية لأوضاع الصحفيين المتضررين بها، يعد خطوة إيجابية، نحو الحد من الآثار السلبية، الناجمة عن الأزمات المالية، التى تتعرض لها المؤسسات الصحفية، خاصة الحزبية والخاصة.

وأعرب «العدل» عن أمله أن تمتد جهود النقيب، ومجلس النقابة، لإنهاء ملف تأمينات الصحفيين، بالصحف الحزبية والخاصة، المتعثرة والمتوقفة عن الصدور، وأن يتم وضع حلول عملية وفورية له، على أرض الواقع، تراعى الظروف المالية والعمرية للمتضررين.

كما أعرب «العدل» عن أمله فى أن تمتد جهود النقيب، إلى إنهاء أزمة العلاوات الخمس، بالنسبة للصحفيين المحالين إلى المعاش من الصحف الحزبية والخاصة، أسوة بزملائهم فى المؤسسات القومية.

وأكد «العدل» أن الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة، وخاصة جريدة «الأحرار»، بذلوا حياتهم، وأفنوها فى العطاء من أجل الوطن، على مدار عشرات السنين، وآنه الآوان كى يحصلوا على أبسط حقوقهم، فى عيش آمن كريم.