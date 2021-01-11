الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الشبورة وتحسن الرؤية على الطرق

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية مستمرة على الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتحسن الرؤية على الطرق بداية من يوم الأربعاء المقبل.





وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى ام سى" الفضائية، إن الشبورة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة بسبب قدومها من البحرين الأحمر والمتوسط ومحافظات الوجه البحرى مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى. الشبورة المائية وأشار شاهين إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشددا على السائقين الخروج على الطرق السريعة بعد التاسعة صباحا أو القيادة بهدوء خلال الفترة من 12 وحتى 8 صباحا.

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