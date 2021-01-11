طقس الإثنين .. ارتفاع فى درجات الحرارة وبرودة ليلا .. القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





ويكون الطقس ليلا، باردا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. وكشف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على جميع الأنحاء .. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 24 15 الإسكندرية 23 13 وادى النطرون 23 12 طنطا 24 15 شبين الكوم 24 15 دمنهور 23 14 بلطيم 23 14 مطروح 22 11 السلوم 22 11 سيوة 24 10 بورسعيد 22 14 دمياط 22 14 الزقازيق 24 15 المنصورة 23 14 الإسماعيلية 25 13 السويس 24 14 العريش 22 12 رفح 22 11 رأس سدر 25 12 نخل 22 05 نويبع 26 19 طابا 25 16 كاترين 18 07 الطور 26 13 شرم الشيخ 26 19 الغردقة 27 16 مرسى علم 26 15 الفيوم 24 12 بنى سويف 25 12 المنيا 26 11 أسيوط 27 10 سوهاج 27 11 قنا 28 11 الأقصر 29 12 أسوان 30 12 إدفو 30 12 أبوسمبل 29 13 الوادى الجديد 29 13 حلايب 26 20 شلاتين 29 19

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