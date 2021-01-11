الأرصاد: طقس اليوم.. دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 24

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الإثنين دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة وتكون الشبورة المائية صباحا. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة . بينما يكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة . وعن حالة الطقس ليلا فيكون بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى وبارد على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد. أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين و شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 24 15 الإسكندرية 23 13 وادى النطرون 23 12 طنطا 24 15 شبين الكوم 24 15 دمنهور 23 14 بلطيم 23 14 مطروح 22 11 السلوم 22 11 سيوة 24 10 بورسعيد 22 14 دمياط 22 14 الزقازيق 24 15 المنصورة 23 14 الإسماعيلية 25 13 السويس 24 14 العريش 22 12 رفح 22 11 رأس سدر 25 12 نخل 22 05 نويبع 26 19 طابا 25 16 كاترين 18 07 الطور 26 13 شرم الشيخ 26 19 الغردقة 27 16 مرسى علم 26 15 الفيوم 24 12 بنى سويف 25 12 المنيا 26 11 أسيوط 27 10 سوهاج 27 11 قنا 28 11 الأقصر 29 12 أسوان 30 12 إدفو 30 12 أبوسمبل 29 13 الوادى الجديد 29 13 شلاتين 29 19 أبو رماد 28 18 حلايب 26 20 رأس حدربة 26 20

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