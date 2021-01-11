بعد التحديث المثير للجدل.. هاشتاج واتساب يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #واتساب بعد قيام شركة فيسبوك المالكة للتطبيق بوضع تحديث إجباري يسمح لها يتداول خصوصية بيانات المستخدمين.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ملايين من مستخدمي تطبيق ‎#الوآتـساب توجهوا لإستخدام تطبيق ‎#SignalApp بعد قيام شركة الواتساب تحديث سياسة الخصوصيه لدى التطبيق و شروط مشاركة البينات مع الفيس بوك...وداعًا الواتساب وداعا ‎#مارك الأ حـ مـ ق ومرحبا ب سجنال" و "‏حوار واتساب ببساطة من حوالي ٤ سنين لما فيسبوك اشترت واتساب حطت سياسة خصوصية جديدة بمشاركة بيانات الواتساب على الفيسبوك و كان للمستخدم الحق في القبول او الرفض ".

قال أخرون" ‏حوار الواتساب ايلون ماسك قال بس "use signal" ففيه ناس اشترت اسهم الشركة دي و زي ما انت شايف السهم وصل ل٧ دولار !! " و" ‏في دوشة ليه فى حوار ‎#الواتساب !!؟ ،، هو من إمتا كان فى خصوصية علي السوشيال !!".

يذكر أن المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، قال إن واتساب كشف عن إجراءات جديدة للخصوصية أثارت كثيرا من الجدل، مضيفا أن هذا الأمر يحدث في العالم أجمع إلا أوروبا والمملكة المتحدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "دوت الخليج" مساء اليوم، الأحد، أنه سيتم تخزين المعلومات على واتساب البيزنس، منوها بأن هناك كثيرا من علامات الاستفهام.

وأكد المهندس وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، أن ما يحدث من واتساب عملية تجسس، مشيرا إلى أن جميع رسائل الواتساب بيزنس ستكون مسجلة لدى الشركة.

وتابع الخبير أن إجراءات الخصوصية والسرية على الواتساب مثيرة للجدل بشكل كبير خلال الفترة الحالية.