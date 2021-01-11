مرتفع ومنخفض.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص حالة الطقس ودرجات الحرارة

ويسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتستمر الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، تصل لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية َوالمناطق القريبة من السواحل، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، وجنوب البلاد يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على جميع الأنحاء، أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر والنصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر والنصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن حالة الطقس خلال الأيام القادمة ، أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة لا تزال حول المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن السبب وراء تأخر برودة الشتاء يرجع إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. وأشار شاهين في تصريحات تليفزيونية، إلى أن معظم دول الشرق الأوسط لم تشهد البرودة التي كانت تشهدها خلال السنوات الماضية ، ولفت إلى أن الشبورة الكثيفة أصبحت طويلة وهي لا تزال مستمرة وسببها الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية إلى جانب وجود كميات كبيرة من نسب الرطوبة وهدوء الرياح. وأكد شاهين أنه لن يحدث انخفاض في درجات الحرارة الأيام المقبلة، ومن المنتظر انخفاضها الخميس المقبل إلى 19 درجة مئوية علي القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 13

وادى النطرون 23 12

طنطا 24 15

شبين الكوم 24 15

دمنهور 23 14

بلطيم 23 14

مطروح 22 11

السلوم 22 11

سيوة 24 10

بورسعيد 22 14

دمياط 22 14

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 22 05

نويبع 26 19

طابا 25 16

كاترين 18 07

الطور 26 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 12

بنى سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 28 11

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

إدفو 30 12

أبوسمبل 29 13

الوادى الجديد 29 13

شلاتين 29 19

أبو رماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20