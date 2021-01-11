سعر الدولار اليوم الأثنين 11-1-2021 فى مصر

سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع في مستهل التعاملات الصباحية اليوم 15.73 جنيه مصري. سعر الدولار في البنك المركزي المصري الشراء 15.63 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.73 جنيه. الدولار في بنك مصر الشراء 15.63 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.73 جنيه. الدولار في بنك عودة الشراء 15.63 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.73 جنيه. الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الشراء 15.63 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.73 جنيه. الدولار في البنك التجاري الدولي cib سعر الشراء 15.62 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.72 جنيه. الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي سعر الشراء 15.63 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.73 جنيه. الدولار اليوم في بنك القاهرة الشراء 15.63 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.73 جنيه. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الشراء 15.62 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 15.72 جنيه.

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