حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 12-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: تكون التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، كما يكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة أمراً ناجحاً

عاطفياً: عليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه

صحياً: قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: لا تتذمّر ولا تتأفف، فالظروف تحمل توتراً وسوء تفاهم ومناخاً من الفوضى والارباك، ما يستدعي انتباهاً وحذراً

عاطفياً: عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم وخصوصاً مع الشريك، فلا تحاول أن تملي عليه ما يجب يفعل لأنك قد تفقده

صحياً: تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي الأصدقاء والمقرّبون دوراً في مسارك

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: يبدأ فينوس بالتراجع في البيت الثامن اي في الجدي، ويستقر هناك حتى آخر السنة ما قد يثير مشاكل مع احد المصارف او سوء تفاهم مادياً مع شريك ما شخصي او مهني

عاطفياً: تطرأ قضية لها علاقة بالشريك وتتوضّح الرؤية بالنسبة الى موضوع كان غامضاً، تلاحق فكرة او قضية سرية وتذهب لاكتشاف ما هو مجهول

صحياً: لا بأس من النهوض باكراً والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: تعالج المسائل المهنية بوعي وحكمة، وتتلقى مكافأة مالية في المستقبل القريب

عاطفياً: علاقتك بالحبيب متينة جداً هذا اليوم وتعيش معه استقراراً عاطفياً منقطع النظير

صحياً: فكّر في كل خطوة ستقدم عليها على الصعيد الصحي، واستشر اصحاب الاختصاص

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: تكون موقع تقدير واحترام مميز، وتكسب ثقة من كان يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلك، وتوسّع مروحة أعمالك ونشاطك

عاطفياً: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكنك تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه

صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم ديناميكية وعلاقة جيدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك

عاطفياً: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط

صحياً: إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك وحسن خياراتك

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: تهتم بقضية أو بشأن إحدى الشركات، ثم ترتاح للتطورات اعتباراً من هذا اليوم، تتعاون مع المحيطين بك، وربما تتبع طريقة أحدهم

عاطفياً: لا تهمل الشريك بأيّ شكل من الأشكال، فهو يكون الداعم الأول لك مهما تبدلت الظروف

صحياً: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة أو ذاك، استشر أخصائياً يصف لك النوع الملائم

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: تلجأ الى بعض الزملاء وتحاول توضيح بعض الأمور، فينوس يتراجع في الجدي ابتداء من اليوم وحتى آخر الشهر، فتتأخر مواعيد وتتأجل استحقاقات، وقد تضطر الى تجميد بعض المشاريع

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة المرتفعة والبرد، توقَّ

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: أوضاعك المهنية تتحسّن كثيراً، وتناسبك الظروف وأنت تتعامل معها بانفتاح، وتجد إيجابيّات في كل ما هو جديد

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: كن متروّيا وخصوصاً وأن فينوس يبدأ بالتراجع في برجك ابتداءً من اليوم، ولا يسبب سوء التفاهم في علاقاتك الشخصية والمهنية

عاطفياً: لا ترفض التساهل أو التخلّي عن رأي معيّن لئلا تصطدم الآراء وتعلو نبرة الصوت وحدة النقاش

صحياً: عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: تستهويك أفكار تقدمية وتدعوك الى التزام الحذر والصمت والتصرف بليونة بعيداً عن التحديات وتحقق انجازات مهمة

عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية الى العلن وتشكّل بعض الإضطراب العابر

صحياً: إحذر قد تصاب بأزمة غضب او تسمع كلاماً مسيئاً أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 12/1/2021

مهنياً: يبدأ فينوس بالتراجع في برج الجدي ويتسبّب ببعض الالتباس على صعيد تحالفاتك وصداقاتك ابتداءً من اليوم

عاطفياً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك

صحياً: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين