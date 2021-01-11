حدث ليلا.. واتساب يصدم العالم بقرار جديد.. بشرى سارة بخصوص وفيات كورونا.. إيجابية مسحة وائل الإبراشي الأخيرة.. وتدهور صحة علي حميدة

كشف رضا عبد العال، المدير الفني لنادى طنطا، عن سبب الخلاف بينه وبين جماهير فريقه قائلا، "طنطا بتخسر برشلونة بتخسر والأهلى بيخسر، خسارة عادى ولكن عاملين ماتش كويس والفريق لسه جديد، معققبا: الجماهير قبل الماتش كانت بتلقح بكلام".
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إن العمود الفقري للاستثمار في "ذا لاين" سيأتي من السعودية وصندوق الاستثمارات.
قال الفنان على حميدة، إنه يعانى من مشكلات صحية ويعالج لدى الأطباء، موضحًا أنه يعانى من مشكلة فى المرارة وبعدها مشكلة فى المعدة تسببت فى أمساك لمدة 10 أيام، نقل على أثرها لأحد المستشفيات.
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