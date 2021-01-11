موجز السوشيال ميديا.. اتحاد الكرة يدرس إلغاء كافة مسابقات الناشئين بالدوري.. وأشرف زكي يعزي حسن الرداد في وفاة والدته

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

احتفل كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بفوز فريقه على نظيرة ساسولو "3_1" في إطار مواجهات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ونشر رونالدو صورة له من اللقاء وعلق عليها قائلا "ثلاث نقاط أخرى مهمة جدا..سغيذ لأنني قدمت مساهمتي".

شارك الكابتن سيد معوض جمهورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لة مع حسام غالي ومحمد ناجي جدو.

وظهر سيد معوض مع جدو وحسام غالي من داخل أحد الكافيهات الكبري بالقاهرة بعد إعلان جدو اعتزاله كرة القدم نهائيا.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اتجاة اتحاد الكرة المصري لإلغاء كافة مسابقات الناشئين هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏صدق او لا تصدق اللجنه الاحاديه تفكر في الغاء كل مسابقات الناشئين هذا الموسم!!!".

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم العزاء في والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت السبت الماضي.

وكتب أشرف زكي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "بكل مشاعرى اشاطر الابن الغالى حسن الرداد فى وفاه ست الحبايب الام العظيمه الغاليه ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".