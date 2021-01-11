انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر 11-1- 2021 وتوقعات الخبراء للأسعار خلال الأيام المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 11 يناير 2021 حالة من الإستقرار الملحوظ مقارنةً بأسعار المعدن الأصفر أمس الأحد، وسط تفاوت طفيف في أسعار الذهب داخل محلات الصاغة نتيجة تفاوت المصنعية، كما شهد شعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير ثم تبعه هبوط كبير، ويأتي هذا التأرجح بسعر الذهب نتيجة العديد من العوامل وعلى رأسها الأسعار العالمية، وكذلك حالة الدولار صعوداً أو هبوطاً كما أن الأزمات الدولية أو المحلية تؤثر بشكل كبير في الأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 11 يناير 2021

ودائماً يلجأ المستثمر إلى الذهب في أوقات الأزمات، باعتباره الملاذ الآمن، وليس المستثمر فقط هو الذي يلجأ للمعدن الأصفر وقت الأزمات، بل إن عوام الناس يفضلون استثمار الأموال الزائدة عن حاجتهم في الذهب.

وننشر لمتابعينا سعر الذهب اليوم في مصر، والتي جاءت كالتالي

سعر الذهب اليوم عيار 24

تراوح ما بين 923 إلى 926 جنيه.

تراوح ما بين 923 إلى 926 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 22

تراوح ما بين 846 إلى 849 جنيه

تراوح ما بين 846 إلى 849 جنيه سعر الذهب اليوم عيار 21

تراوح ما بين 808 إلى 810 جنيه.

تراوح ما بين 808 إلى 810 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 18

تراوح ما بين 693 إلى 794 جنيه.

تراوح ما بين 693 إلى 794 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 14

تراواح ما بين 539 إلى 540 جنيه للجرام.

تراواح ما بين 539 إلى 540 جنيه للجرام. سعر الذهب اليوم عيار 12

تراوح ما بين 462 إلى 463 جنيه للجرام.

سعر الأوقية من 28,719 إلى 28,790.

سعر الجنيه الذهب 6,464 إلى 6,480 جنيه.

سعر كيلو الذهب من 923,429 إلى 925,714 جنيه.

توقعات الخبراء لأسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع الخبراء ارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع اشتداد أزمة كورونا، وظهور سلالتين جديدتين في بريطانيا، وسلالة ثالثة في أمريكا وسلالة أخرى في اليابان، وذلك كله تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات عالمياً، وهو ما ينذر بحدوث تغيرات في سعر الذهب عالمياً وتأثر الأسعار في مصر، مثلما حدث في ذروة الموجة الأولى من كورونا والتي ارتفعت فيها الأسعار بشكل جنوني، وتخطى جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ900 جنيه لأول مرة في تاريخه.