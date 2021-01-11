انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم الإثنين 11-1- 2021 في جميع البنوك المصرية وتوقعات الخبراء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الإستقرار النسبي أمام الجنيه المصري بالعديد من البنوك المصرية، وذلك تزامناً مع الأحداث العالمية التي يشهدها العالم هذه الأيام، وخاصةً ما يحدث في أمريكا وحالة عدم الإستقرار السياسي، تزامناً مع اقتراب خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض وتولي الرئيس المنتخب جو بايدن الحكم لأربع سنوات قادمة، حيث قام ترامب في يوم السادس من يناير الجاري بدعوة أنصاره للزحف نحو الكونجرس الأمريكي، وبالفعل تظاهر الآلاف معترضين على إعلان فوز بايدن، وتم اقتحام الكونجرس، وتدخل الحرس الوطني لمنع تفاقم الأوضاع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 11-1- 2021 في جميع البنوك المصرية

كما يتوقع الخبراء تحركات في أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة ولحين تولي بايدن الرئاسة فعلياً، حيث هناك تخوفات من إقدام ترامب على توجيه ضربة لإيران أو إشعال حرب في المنطقة لكي يظل في الحكم، حيث أن الستور الأمريكي ينص على بقاء الرئيس في الحكم حال حدوث حرب.

وننشر لمتابعينا سعر الدولار اليوم في مصر، والذي جاء وفق ما يلي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شراء ١٥٫٥٩٩٩ جنيه.

بيع ١٥٫٧٢٢٩ جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

شراء 15.65 جم

بيع 15.75 جم

سعر الدولار في بنك إسكندرية

شراء 15.61 جم جم

بيع 15.71 جم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

شراء 15.63 جم

بيع 15.73 جم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شراء ١٥٫62 جم

بيع ١٥٫72 جم

سعر الدولار في المصرف المتحد

شراء 15.62 جم

بيع 15.72 جم

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شراء ١٥٫64 جم

بيع ١٥٫74 جم

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

شراء ١٥٫62 جم

بيع ١٥٫72 جم

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

شراء 15.62 جم

بيع 15.72 جم

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء ١٥٫59 جم

بيع ١٥٫69 جم

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر

شراء ١٥٫62 جم

بيع ١٥٫72 جم

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شراء ١٥٫62 جم

بيع ١٥٫72 جم

سعر الدولار في بنك عودة

شراء ١٥٫63 جم

بيع ١٥٫73 جم

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سعر الدولار اليوم

هذا ومقارنة بتعاملات الأمس فإن سعر الدولار اليوم انخفض في بعض البنوك بمقدار 5 قروش وقرش واحد أو اثنين في بنوك أخرى.