أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 11 يناير 2021

ننشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري، لليوم الأثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك بحسب أخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي. حالة الطقس اليوم الاثنين 11-1-2021.. طالع درجات الحرارة المتوقعة

دوت الخليج تنشر أخر تحديث للبنك المركزي لمتوسط أسعار الصرف الخاصة بالعملات العربية والأجنبية وذلك بالجنيه المصري والتي جاءت كالآتي متوسط أسعار العملات الأجنبية بالجنيه المصري وفق البنك المركزي بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.61 جنيه ، وللبيع 15.71 . ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.190 جنيه للشراء، وللبيع 21.318 جنيه. وسجل سعر شراء اليورو 19.082 جنيه، ليكون سعر البيع 19.20 جنيه. وحقق الفرنك السويسري سعر 17.631جنيه للشراء، و 17.75 للبيع ليبلغ سعر شراء الين الياباني 15.0231، وسعر البيع 15.123 جنيه. وأخيرًا سعر شراء اليوان الصيني يقدر بـ 2.41 جنيه، و2.42 للبيع. متوسط أسعار العملات العربية بالسوق المصرية وفق البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و للبيع 4.18 جنيه. وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي 51.49 جنيه ، وللبيع 51.84 جنيه. فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.25 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع. يذكر أن أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية نظرًا لقلة التعاملات بسبب الإجازات الرسمية والتي ظلت 3 أيام على التوالي فكان يوم الخميس أجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والجمعة والسبت الأجازة الأسبوعية للبنوك المصرية، ليؤكد البعض أن سوق العملات لم يستقر طويلًا بسبب ما تمر به مصر ودول العالم المختلفة من ظروف طارئة نتيجة انتشار فيروس كورونا وظهور السلالات الجديدة منه، الأمر الذي يسبب تذبذب في الاقتصاد العالمي.

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