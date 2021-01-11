أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأثنين 11 يناير

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة وفق أخر تحديث لموقع سوق العبور للجملة، فاستقرت أسعار الطماطم والبطاطس، بينما شهدت أسعار الليمون والبرتقال ارتفاع بسيط ، وتوقع البعض أن السبب في الزيادة هو بداية تغيير الطقس ونهاية الموجة الدافئة وموجة برد جديدة الأيام القادمة، نظرًا للاقبال الكثير على هذان الصنفان في الوقت شديد البرودة.



أسعار الخضار وفق سوق العبور

أسعار الفاكهة وفق سوق العبور للجملة

أسعار البرتقال والليمون بسوق العبور

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 لـ 2.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، وسجل البصل 3.5 جنيه إلى 5.5، ووصل سعر الكوسة من 1.5 إلى 4 جنيه للكيلو، ووصل سعر الملوخية من 2 جنيه إلى 4 جنيه.فيما تراوح سعر الجزر من 1.5 إلى 2.5، والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي الأسود "العروس" 1.5 جنيه لـ 3 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض والباذنجان الرومي نفس السعر السابق.وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 2 إلى 4 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 12 جنيه لـ 18 جنيه.الخيار بـ 1.5 للكيلووسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 4 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 23 جنيه إلى 27 جنيه.وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 5 جنيه، والقلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه و.تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، بينما تراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه.وتراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 5 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الليمون البلدي لتبدأ من 4 جنية إلى 14 جنيه، بينما الليمون الحلو من 6 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه.