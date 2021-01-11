اليوم.. الداخلية تطلق المرحلة 16 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة 16 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، على مستوى الجمهورية.





وتهدف المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إلى توفير كل مستلزمات الأسرة من "سلع غذائية واستراتيجية وأساسية، وأدوات منزلية، وملابس، ومفروشات، ومستلزمات إضاءة، ومستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا"، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ويشارك فى المبادرة 700 فروع من كبرى السلاسل التجارية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين، من أصحاب الشركات التجارية، المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg، بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولى 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، لإنشاء 4 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية، والصناعية وبعض مستلزمات البيت، خصوصًا محلية الصنع، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

وتشارك منظومة أمان، التابعة لوزارة الداخلية، فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، إذ تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة، بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم، بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط جميع صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.