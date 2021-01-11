أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 11 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تستضيف القاهرة اجتماع الرباعية التى تضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا والذى يعقد على مستوى وزراء الخارجية، بهدف تحريك جهود السلام فى المنطقة.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 49 رحلة جوية لنقل أكثر من 6230 راكبًا.

القاهرة

تنطلق أولى فعاليات استراتيجية "بناء الوعى 2021"، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، تحت عنوان "قراءة فى تاريخ التطرف ومخاطره"، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

القاهرة

تنظم جمعية مصر الجديدة الثقافية يومًا كشفيًا لرواد مكتبة مصر الجديدة لزيارة حى الأسمرات، بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة البحرية، يشارك فيه نحو 25 طفلًا وطفلة؛ بهدف تطوير مهارات القيادة والاتصال، وتعزيز مفهوم الريادة، وتسليط الضوء على أهمية قيمة الصداقة والمساهمة فى بناء المجتمع.

القاهرة

تنظم شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين معرضها السنوى، فى تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة الكلمة بساقية الصاوى.

الدار البيضاء

تُقام مباراة كرة القدم بين فريقى الرجاء والإسماعيلى، فى الدور نصف النهائى من البطولة العربية، وذلك فى الساعة التاسعة مساءً، على ستاد محمد الخامس بالمغرب.

القاهرة

تصل منتخبات الأرجنتين والبرتغال وآيسلندا والكونغو وبيلاروسيا إلى القاهرة؛ استعدادًا للمشاركة فى مونديال اليد المقرر انطلاقه بعد غدٍ، بمشاركة 32 دولة.

بيروت

يعقد الرئيس اللبنانى ميشال عون اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الأعلى للدفاع، للبحث فى تطورات الوضع الصحى، وواقع القطاع الاستشفائى فى لبنان على وقع تداعيات تفشى وباء كورونا فى البلاد.

موسكو

يعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو اجتماعًا مع كلٍ من الرئيس الأذربيجانى حيدر علييف ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان.

أثينا

تطلق الحكومة اليونانية منصة إلكترونية مجهزة خصيصًا لتنظيم حملة تلقيح الشعب ضد فيروس كورونا المستجد، على أن تُمنح الأولوية فى التسجيل للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ85 عامًا.

نواكشوط

تستأنف الدراسة فى المدارس والجامعات الموريتانية، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية الصحية، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.