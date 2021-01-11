المرور تنشر سياراتها على الطرق المغلقة بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، سيارات على بعض الطرق الصحراوية بسبب الشبورة المائية، لمنع وقوع حوادث وحماية أرواح المواطنين.





وتسير المركبات فى الطريق وخلفها مجموعات كبيرة من السيارات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية. وكانت إدارة المرور أغلقت 10 طرق بسبب عدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات، منعا لوقوع الحوادث المرورية بسبب انعدام الرؤية على المحاور الرابطة بين المحافظات. وشملت الطرق المغلقة، الإسكندرية الصحراوى والعلمين وإسماعيلية الصحراوى، والطريق الساحلى والفيوم الصحراوى، ومحور 30 يونيو ومحور الضبعة، العين السخنة ومحور 26 يوليو.

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