باستثناء طريقين.. إعادة فتح المحاور المغلقة بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - ولم يشمل قرار الإدارة العامة للمرور بإعادة فتح الطرق، التى أغلقت اليوم، محور الضبعة، والعلمين الصحراوى. وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت اليوم محور 26 يوليو، والطريق الساحلى الدولى، ومحور 30 يونيو، وطريق السويس، وطريق الإسكندرية الصحراوى، بالإضافة إلى محور الضبعة، وطريق العلمين الصحراوى.. بسب الشبورة.

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