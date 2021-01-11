وزيرة الهجرة تناقش أزمة المصريين العالقين بالإمارات

جدة - نرمين السيد - استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهود الوزارة والجهات المتعاونة على مدار 3 أسابيع كاملة لحل تداعيات أزمة العالقين فى الإمارات المتوجهين لدولة الكويت، وتوفير الإقامة والرعاية واحتياجات المواطنين الذين تقطعت بهم السبل فجأة خلال رحلة العودة لأعمالهم بسبب تعطل حركة الطيران إلى الكويت.





وعقدت وزيرة الهجرة، اليوم الإثنين، اجتماعا عبر "الفيديو كونفرانس"، مع مينا زاهر المحامى بدبى، ومحمد عبد الرازق من رموز الجالية المصرية بالإمارات، والذين كان لهما دورا كبيرا فى استقبال وتسكين العالقين المصريين وتنظيم هذه العملية خلال الفترة الماضية وتنسيق عمليات تقديم الدعم المادى والمعنوى المقدم من الجهات المختلفة لمساعدة العالقين.

ويأتى ذلك فى إطار دور وزارة الهجرة فى تلبية احتياجات المصريين بالخارج ورعاية شئونهم ومصالحهم من أى استقطاب أو بث أفكار سلبية أو استغلال للظروف المترتبة على قرارات وقف الطيران لعدد من الدول، ولمواجهة وصد ما تتعرض له الدولة من هجمات إعلامية تحاول النيل من تماسك المواطنين وتستفيد منها جماعات الشر للنيل من إنجازات الدولة المصرية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال المصريين فى إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذى انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن هذا القانون صندوقا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج يتمحور دورها فى التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصرى بالخارج ما إذا لحقت به أى شكل من الأزمات أو الأضرار.

وأعربت الوزيرة عن بالغ شكرها لكل من قدم دعم أو مساندة خلال أزمة المصريين العالقين بالإمارات بسبب غلق حركة الطيران إلى دولة الكويت، وما تم بذله من وجهود مضنية خلال الفترة من 22 ديسمبر وحتى الآن، شملت العمل على عدد من المحاور الهامة بداية من حصر عدد العالقين والسعى لتوفير أماكن إقامة لمن سجلوا على استمارة وزارة الهجرة للعالقين كأولوية أولى لحين فتح خطوط الطيران الكويتية، وخلال هذه الفترة تم تقديم كل أشكال الرعاية والدعم المادى والمعنوى مع توفير أدوية ووجبات غذائية للعالقين، بالإضافة للتواصل مع شركات الطيران لتنسيق سفر المصريين العالقين بعد فتح خطوط الطيران وتسكين مئات العالقين، مؤكدة أن ما تم من تعاون وجهد بين كل الجهات والأشخاص يعد غير مسبوق نظرا لعدد العالقين الكبير وما تطلبه من دعم طوال هذه الفترة.



كما وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسلطات المعنية بدولتى الإمارات والكويت على ما قُدم من تسهيلات للمصريين العالقين بالإمارات لمد فترة الإقامة للعالقين بها، كذلك عمل تحليل pcr لكل الراغبين من العالقين مجانا مراعاة لظروفهم، مناشدة المصريين الراغبين فى مغادرة الإمارات نحو الكويت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالدولة، وعلى من ثبت إصابته بفيروس كورونا بتطبيق الحجر الصحى لمدة 14 يوما قبل المغادرة حتى يتمكن من السفر.