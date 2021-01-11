منح 2 من موظفى وزارة الصحة الضبطية القضائية

جدة - نرمين السيد - منح المستشار عمر مروان وزير العدل، 2 من العاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية صفة مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1018 بإصدار قانون التأمين الحى الشامل.





ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الإثنين، القرار بمنح الدكتورة نانسى عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية، والدكتور محمد عبده السايس مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المؤسسات الصحية.. صفة مأمورى الضبط القضائى.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، إذ يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.