الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير العدل بمنح الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8406 لسنة 2020 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صفة مأموري الضبط القضائي. ونص القرار في مادته الثانية على اسماء المخول لهم بالضبط القضائي، وهم: رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية د.نانسي عبدالعزيز عبدالعزيز، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المؤسسات الصحية د.محمد عبده السايس.

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