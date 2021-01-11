أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-1-2021 في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-1-2021، استقرت في سوق الصاغة مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، وذلك بعدما تراجعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير في الاسواق العالمية والمحلية على السواء.

توقف سعر جرام الذهب عيار 21 عند 810 جنيهًا للجرام، بعد هبوطه على مدار يومين 23 جنيهًا للجرام، وذلك بسبب توجه المستثمرون والشركات الكبرى لبيع الذهب عالميًا، للاستفادة من عائد السندات في أمريكا.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزات متعددة على مدار الفترة الماضية، وكذلك خلال عام 2020 الذي اطلق عليه الكثير عام الكورونا ليتأثر الاقتصاد المصري والعالمي بوباء فيروس كورونا، وكذلك أسعار الذهب التي تفاقمت وارتفعت بطريقة جنونية.

توقف سعر الذهب عيار 24 عند 925.25 جنيهًا للجرام، فيما استقر الذهب عيار 18 عند 764.25 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب 1848 دولار، لتغلق على هبوط بلغت نسبته 3 %.

الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب لاقت نفورًا كبيرًا من قبل الشباب المقبلين على الزواج خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع اسعاره بطريقة جنونية، ليقل العرض والطلب على السواء.