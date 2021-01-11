المرور يعيد فتح طرق في مختلف المناطق بعد تلاشي الشبورة ووضوح الرؤية

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح محور 26 يوليو في الاتجاهين، بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالطرق السريعة، وقامت إدارة المرور بإغلاق 10 طرق، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.
وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.
ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
المرور تعيد فتح طريقى السويس الصحراوى والساحلى الدولى بعد وضوح الرؤية
أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريقى السويس الصحراوى و الساحلى الدولى من بوابات الحمام، بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأثنين ، بالطرق السريعة، وقامت إدارة المرور بإغلاق 10 طرق ، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.
وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.
المرور يعيد فتح طريقى الإسماعيلية والفيوم الصحراوى بعد زوال الشبورة
أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريقى الإسماعيلية الصحراوى و الفيوم الصحراوى، بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالطرق السريعة، وقامت إدارة المرور بإغلاق 10 طرق، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.
وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.
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