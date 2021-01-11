التلاعب بعداد الكهرباء.. الطريقة والعقوبة وآليات الوزارة لمواجهته

التلاعب فى عداد الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون لأن التلاعب فى عداد الكهرباء غرضه سرقة التيار وتصل عقوبته الى الغرامة والحبس.

طرق التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

- فتح عداد الكهرباء من الداخل.

- نزع غطاء عداد الكهرباء لأسفل حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.

- وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك.

- إتلاف أي مكون في البوردة.

- استخدام ريموت كنترول لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي وعدم تمكين العداد من حساب القيمة.

- يتم اكتشاف التلاعب بعداد الكهرباء أثناء الفحص المعملي.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع

ـ زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.

ـ التلاعب بعداد الكهرباء يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.

فسخ التعاقد وحبس وغرامة عقوبة التلاعب في عداد الكهرباء

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عقوبة من يثبت تلاعبه في العدادات وسرقة التيار الكهربائي هي فسخ التعاقد وعمل محضر له إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل للحبس وغرامة مالية كبيرة.

وتابع المصدر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تقوم بشن حملات تفتيش على كل المناطق التي تم تركيب العدادات مسبقة الدفع فيها لمواجهة التلاعب فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة معينة حدها الأدنى شهرا والأقصى 3 أشهر، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المواطن، ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية.

وأوضح أنه في حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر، يتم تصوير الواقعة وعمل محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك، وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة، ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.

أحكام قانون الكهرباء لسارقى التيار والتلاعب فى العداد

جاءت تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة، لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات، دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند من القانون.

وشددت العقوبة في حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وتضمنت المادة (71) المستبدلة، والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وشددت العقوبة في حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة

آليات وزارة الكهرباء لكشف التلاعب فى عداد الكهرباء وسرقة التيار

1- منح حق الضبطية القضائية لـعدد من م العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين.

2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتخصيص عدد من العاملين المرور كل 3 أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من سلامتها.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافات شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

4- محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.