رئيس الوزراء يطمئن على توافر السلع الاستراتيجية

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتور على مصيلحي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية، والمدة التي تكفي لكل سلعة . أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمنتجات الخضروات والفاكهة يوميا لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 %، بجانب أيضا توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين. ونجحت الحكومة خلال جائحة كورونا في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، و انتظام صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات دون أي أزمات في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة نتيجة النقص في السلع وزيادة الأسعار.

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