نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة: المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية يعكس اهتمام الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن إطلاق المرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتسخير وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة للبدء في إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر في أسرع وقت ممكن.

كما أشادت "عبدالحليم"، في بيانها الصحفي التي أصدرته منذ قليل، بسرعة الإستجابة لتلك التكليفات والتوجيهات من جانب وزارة التضامن الإجتماعي والتي قامت على الفور بداية من اليوم بمرحلة التسجيل، وذلك من خلال الحصر الإلكتروني، واستلام الطلبات من أجل تكوين قاعدة بيانات عن عدد الفئات المستهدفة وخصائصهم الديمجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، ونوع العمل إلى جانب التنسيق مع مركز التأهيل والعلاج الطبيعي لتدريب 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع أو صيانة الجهاز، بالإضافة إلى توفير مصنع مركزي مجهز بأحدث التكنولوجيا في مركز التأهيل والعلاح الطبيعي التابع للقوات المسلحة لإنتاج الأطراف الصناعية بأحدث معايير الجودة مع إضافة مراكز متابعة وصيانة.

وثمنت عضو مجلس النواب، ما قد تم الإعلان عنه في البيان الصحفي لوزارة التضامن الإجتماعي من حيث الخطة الإنتاجية لهذا المشروع والتي تستهدف إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي، كما يستهدف المشروع تقديم خدمات تأهيلية لاستخدام الأطراف وخدمات ما بعد البيع للأشخاص ذوي الإعاقة،

وأختتمت عضو البرلمان المصري بيانها الصحفي مؤكداة على أن ذلك الأمر ليس بالجديد على " الإنسان والأب " عبد الفتاح السيسي، الذي كان ولازال وسيظل يسخر كافة امكانيات وجهود الدولة المصرية في سبيل توفير جميع متطلبات كافة شرائح وفئات الشعب المصري بمختلف إحتياجاتهم.