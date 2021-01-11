بتكلفة 5 ملايين جنيه.. الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء بالتجمع الثالث

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء رئيسية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بقدرة "120 M V.A" قابلة للتوسع مستقبلا حتى "200 MV.A"، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة بكابلات جهد "66 K. V"، وذلك للتغذية من محطات المحولات الرئيسية " محطة محولات وطنية – ومحطة محولات النرجس".





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