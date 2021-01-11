صور- وزيرة الصحة: علاج على حميدة بمعهد ناصر على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بعلاج الفنان على حميدة وذلك بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الأحد، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية.





وأوضح مجاهد فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم التواصل مع الفنان على حميدة وجار نقله إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، إذ سيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبى من استشاريين بمختلف التخصصات، لبدء علاجه اللازم على نفقة الدولة. يذكر أن الفنان على حميدة قد أشار خلال حديثه بأحد البرامج التليفزيونية إلى أنه حالته الصحية فى تدهور مستمر، مشيرًا إلى أنه يعانى من ضيق فى التنفس وتليف فى الكبد وارتفاع فى درجات الحرارة، الأمر الذى جعله يمكث فى منزله بمطروح، لافتا إلى أنه يعانى من حصوة على المرارة، وحالته خطرة.

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