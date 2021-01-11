حصاد الزراعة 2020.. ضبط لحوم فاسدة وذبح خارج المجازر

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020.. إذ بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 1.865 طن.





وأفاد التقرير بأن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، إذ تم تحرير 12 ألفًا و15 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود إن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، شنت حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

وأضاف أن مديريات الطب البيطرى، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، شنت حملات خلال عام 2020 فى جميع محافظات الجمهورية، أسفرت عن 2.411 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات، وتم رصد 1.053 مركز مخالف، وبناءً على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

وأصدرت وزارة الزراعة 210 قرارت إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتى تعمل بدون ترخيص بـ 816 منشأة بيطرية بمحافظات (الغربية – الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج – الفيوم – بنى سويف – الإسماعيلية – دمياط – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا – الدقهلية – القاهرة – البحر الأحمر – أسوان – الجيزة – البحيرة – الوادى الجديد – أسيوط – بورسعيد – الأقصر).

وأفاد التقرير بتحرير 72 محضر جنح بمحافظات (المنوفية – كفر الشيخ – بنى سويف – الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية – البحيرة) و64 محضرًا إداريا بمحافظات (الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – بنى سويف – القليوبية – الإسماعيلية – الدقهلية – البحيرة).

وتنفيذ قرارات إغلاق لـ 101 عيادة ومركز بيطرى مخالف بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – كفر الشيخ – الإسماعيلية).