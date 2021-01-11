عاجل.. القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية بورسعيد

جدة - نرمين السيد - حضر الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، مراسم تسلم الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد" من طراز "جوويند" من شـركة "ترسانة الإسكندرية"، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية الذى يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفقًا لأحدث النظم العالمية.





وتعد الفرقاطة "بورسعيد" من أهم القطع البحرية التى تم بنائها فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية، التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن. ويعتبر بناء تلك الفرقاطة تحدى حقيقى لقدرات رجال الترسانة كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة.. كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات، وقد انعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها فى البناء. وألقى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السـيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إذ أكد دعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز الأمن والإستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية ومياهنا الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة، كذلك تدبير وحدات بحرية حديثة ذات قدرات قتالية عالية فضلاً عن إعداد وتأهيل كوادر شابة يتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، كما وجه الشكر لشركة ترسانه الإسكندرية وجميع العاملين بها على ما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب لإعلاء شأن الوطن والإسهام فى رفعته وتقدمه.

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