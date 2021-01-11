القوى العاملة: تعيين 1282 شابًا.. ومتابعة 398 منشأة احترازيًا بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1282 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 5 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلًا عن استخراج 4256 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.
وقال الوزير: إن المديرية قامت بتسجيل 95 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود بإجمالي 32 ألف جنيه، و7 منح زواج بـ 21 ألف جنيه، و7 منح وفاة بـ 38 ألف جنيه، وصرف 11 ألف جنيه كرعاية صحية لـ 3 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج.
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي- أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 398 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسفر عن رصد 4 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلها.
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