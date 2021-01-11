شبورة كثيفة وضباب على الطرق.. ارتفاع في درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، سيكون مائل للحرارة نهارا علي القاهرة والوجه البحري نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب.

ويكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب ويكون هناك نشاط للرياح.

وعلي محافظات الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب على الطرق.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغري 17، السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14، وجنوب الصعيد 30 للعظمي والصغرى 14.