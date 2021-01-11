خيارات الاستعلام
وحفاظا على سرية بيانات العملاء يقوم الموقع بإخفاء تفاصيل حسابات العملاء، ويمكن للعميل الاطلاع على المزيد من بيانات الفاتورة والفواتير السابقة عن طريق تسجيل الكود الخاص به والمكون من أربعة أرقام، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال أي منفذ من منافذ الفون البوتيك التابعة للشركة، كما يمكنه الاطلاع على تفاصيل الحساب عن طريق عمل حساب على موقع الشركة.
خيارات السداد
كما يتيح موقع المصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني توفيرا للوقت وتسهيلا للعملاء، ويتم ذلك بالضغط على خانة (اختر للسداد) ثم اختيار كلمة (ادفع) التي تكون موجودة في أعلى الشاشة، بعدها ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، ومن ثم يتم الضغط على (سدد) واختيار طريقة الدفع الأفضل للعميل عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد، ويمكن للعملاء سداد الفاتورة إلكترونيًا أيضًا من خلال تطبيق My WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay.
كما يمكن للعملاء سداد فاتورة التليفون الأرضي بالطرق التقليدية عبر العديد من منافذ الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة، ذلك بالإضافة إلى منافذ التحصيل التالية (فوري - خدماتي - bee - البريد المصري - أمان - مصاري).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اِعرف كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من WE وخيارات السداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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