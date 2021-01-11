اِعرف كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من WE وخيارات السداد

خيارات الاستعلام

تتيح الشركة المصرية للاتصالات WE لعملائها خيارات متعددة للاستعلام عن قيمة الفاتورة؛ فبالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الاتصال برقم خدمة العملاء 111، يمكن للعملاء الاستعلام عن الفاتورة عبر موقع الشركة على الإنترنت www.te.eg من خلال الرابط: https://billing.te.eg/ar-EG حيث تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، والتي تطلب من العميل إدخال كود المنطقة أو المحافظة (02 للقاهرة الكبرى ) ثم كتابة رقم التليفون الأرضي، وبعدها الضغط على زر (أظهر الفواتير) عندها يظهر إجمالي الفواتير المستحقة فقط أو تظهر رسالة "لا يوجد فواتير مستحقة للسداد" إذا كان قد سبق وتم سداد الفاتورة، كما تظهر خانة بقيمة الرصيد لدى العميل حيث يمكنه إضافة رصيد في حسابه لضمان سداد الفاتورة التالية في موعدها وعدم تجاوز المهلة المحددة للسداد.

وحفاظا على سرية بيانات العملاء يقوم الموقع بإخفاء تفاصيل حسابات العملاء، ويمكن للعميل الاطلاع على المزيد من بيانات الفاتورة والفواتير السابقة عن طريق تسجيل الكود الخاص به والمكون من أربعة أرقام، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال أي منفذ من منافذ الفون البوتيك التابعة للشركة، كما يمكنه الاطلاع على تفاصيل الحساب عن طريق عمل حساب على موقع الشركة.

خيارات السداد

كما يتيح موقع المصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني توفيرا للوقت وتسهيلا للعملاء، ويتم ذلك بالضغط على خانة (اختر للسداد) ثم اختيار كلمة (ادفع) التي تكون موجودة في أعلى الشاشة، بعدها ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، ومن ثم يتم الضغط على (سدد) واختيار طريقة الدفع الأفضل للعميل عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد، ويمكن للعملاء سداد الفاتورة إلكترونيًا أيضًا من خلال تطبيق My WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay.

كما يمكن للعملاء سداد فاتورة التليفون الأرضي بالطرق التقليدية عبر العديد من منافذ الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة، ذلك بالإضافة إلى منافذ التحصيل التالية (فوري - خدماتي - bee - البريد المصري - أمان - مصاري).