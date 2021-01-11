وشدد السفير، خلال المؤتمر الصحفي الأول، الذي عقده صباح اليوم بمقر إقامته بالقاهرة ، على أن وزراء خارجية الصين حرصوا خلال الـ 30 عاما الماضية على زيارة الدول الأفريقية بداية كل عام جديد، تأكيدا للصداقة وتعبيرا عن رغبة الصين في تحقيق التنمية في دول القارة الأفريقية، وهو ما يجسد وقوف بكين إلى جانب الدول النامية كأحد أولويات الدبلوماسية الصينية.
وتابع ليتشيانح ، أن الصين تقدم المساعدات الطبية ل 53 دولة أفريقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أوفدت الخبراء الطبيين لغالبية الدول، وتسعى لأن تكون اللقاحات الصينية منفعة عالمية، لتتمكن أفريقيا من الوصول للقاح بسعر مقبول، وبالتزامن مع ذلك استمرت مشروعات التنمية الصينية في أفريقيا في العمل رغم الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الصين بالقاهرة: تفعيل مبادرة الحزام والطريق سيعود بالنفع على الدول الأفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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