إيناس الدغيدي تكشف معاناتها مع فيروس كورونا وتفاصيل مرضها

كشفت المخرجة ايناس الدغيدي، عن الفترة المؤلمة التي مرت بها خلال إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها عاشت فترة مؤلمة بسبب أعراض كورونا التي تمكنت منها وجعلتها تفقد الوعي.

معاناة إيناس الدغيدي مع فيروس كورونا

قالت إيناس الدغيدي، خلال تصريحات اعلامية: "كورونا جت لي ثقيلة جدا، وفقدت الوعي في الحمام، وفي اليوم الثاني شعرت بالتعب، فاتصلت بالمعمل لأجري الفحوصات اللازمة، وجاءت النتيجة إيجابية، كنت أنا ويسرا وثلاثة اخرين نُقلت لنا العدوى في نفس اليوم".

وكشفت إيناس الدغيدي، عن مهاجمة الفيروس للفنانة يسرا بشراسة، التي تدهورت صحتها على مدار الفترة الماضية بسبب معاناتها من حساسية الصدر، ولكنها بدأت في التعافي.

أكدت إيناس، أن الفنانة يسرا أصبحت في حالة صحية مستقرة الآن، لافتة إلى أنها تستكمل بروتكول تعافيها من فيروس كورونا.

اصابة ايناس الدغيدي بفيروس كورونا

كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وقالت إيناس في تسجيل صوتي لها: "كان دور دمه تقيل والحقيقة إحنا مكناش واخدين بالنا أوي وبنقوم بكل الإجراءات الاحترازية، لكن واضح أن انتشار المرض كان سريع جدا لأن عدد كبير جدا من اللي حواليا ومن أهلي وأصحابي جالهم نفس الدور".

الجدير بالذكر، أن هناك عدد كبير من مشاهير الفن قد أصيبوا بفيروس كورونا على مدار الفترة الماضية، عر رأسهم الفنانة يسرا، وأبو، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، ليلحق بهم مؤخرًا الفنان القدير هادي الجيار الذي توفي أمس بعد تمكن الفيروس منه.