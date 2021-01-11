غدا الجلسة الافتتاحية للبرلمان ... دوت الخليج ينشر جدول الأعمال وانتخابات اللجان الخميس

يجتمع أعضاء مجلس النواب،في الساعة العاشرة من صباح الغد الثلاثاء بمقر مجلس النواب بالقاهرة، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بانطلاق الفصل التشريعي الثاني، في الثاني عشر من يناير الجاري، بعد انتهاء العملية الانتخابية، التى أشرفت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعدت الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، خطة عمل في ضوء تدابير كورونا، حيث سيتم تقسيم أداء اليمين الدستورية علي مستوي القائمة والفردي، ويتم ذلك بالتناوب ومن ثم يعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ويوم الأربعاء يتم حسم ترشيحات اللجان النوعية علي أن تجري الانتخابات يوم الخميس المقبل.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا

وتنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

أداء اليمين الدستورية بالتناوب

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

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