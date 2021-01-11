موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة اليوم والتشكيل المتوقع

يدخل فريق بيراميدز اليوم مباراته امام فريق وادي دجلة المقرر إقامتها في تمام الساعة 5 مساءً في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز وسيتم نقل أحداث اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورت الرياضية.

ويسعي الأرجنتيني "أودلفو أروابارينا" المدير الفني لفريق لفريق بيراميدز اليوم حصد الثلاث نقاط في ظل مستوي الفريق المستمر في تحقيق نتائج مخيبه للأمال ،حيث يحتل بيراميدز المركز السادس في ترتيب جدول المباريات ويملك 8نقاط من أصل 5مباريات خاضها ،بينما فريق وادي دجلة يحتل المركز ال15 برصيد 5نقاط من أصل 5نقاط خاضها.

تشكيل بيراميدز المتوقع

تشكيل وادي دجلة المتوقع

في حراسة المرمي :شريف إكراميالدفاع: طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر.الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي.الهجوم: جون أنطوي.في حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.الدفاع: يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي .الوسط: أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون .الهجوم: جورجينيو.

والجدير بالذكر أن آخر مواجهات فريق بيراميدز في الدوري كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة سلبية.

وانتصر بيراميدز في مباراته أمام فريق الاتحاد الليبي في بطولة الكنفديرالية والتي انتهت بنتيجة 3/2.

سجل الهدف الأول عبد الله السعيد، والهدف الثاني إيريك تراوي وجاء الثالث عن طريق دودو الجباس.

ويستعد بيراميدز بعد مباراة اليوم، لمباراته أمام فريق المقاولون العرب يوم 15/1 والتي تقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

على الجانب الآخر كانت اخر مواجهات فريق وادي دجلة أمام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 2/1 والتي هزم فيها ويسعي لتحقيق الفوز اليوم تعويضاً للنتائج السيئه في اخر مواجهاته.

وقد قدم الغزلان اداء جيد اثناء مواجهته امام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهم والتي انتهت بالتعادل السلبي والتي شهدت مستوي مميز من حارس المرمي عبد المنصف والذي اشاد به الجيمع عقب انتهاء اللقاء.

يذكر أن الفوز الوحيد الذي حققه دجلة على الأهلي بالدوري كان في موسم 2015-2016، وجاء بقيادة فنية من للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للقطبين الأهلي والزمالك.

